PSG : Faute, score, Marquinhos calme sèchement l’OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Face à des Marseillais accrocheurs, les Parisiens ont fini par faire la différence dans le Classique de la Ligue 1, avec à la clé un succès 2-0.

Le PSG a pleinement profité de l’entrée de Kylian Mbappé pour mettre au supplice la défense olympienne avec une accélération foudroyante. Mais ce n’est qu’en fin de rencontre que le leader de la Ligue 1 a validé sa victoire avec un but dans les arrêts de jeu de Draxler. Avant cela, les Marseillais ont cru en l’égalisation avec ce but de Mitroglou refusé pour un coup de sifflet donné bien avant. La raison ? Une faute très peu évidente de Strootman sur Marquinhos, alors que le Brésilien rentre dans le buffet du Néerlandais en allant vers son but. Pour le défenseur parisien, il n’y a pas lieu d’avoir polémique, car non seulement le match est désormais terminé, mais en plus l’ancien de la Roma a bien fait faute.

« Une exagération de ma part ? Pourquoi ? On sait tous qu'il ne peut pas faire ça. S'il se met hors-jeu et qu'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il veut bloquer des joueurs. L'arbitre était juste à côté, il a dit avant : "pas de block, pas de block". Il l'a fait et c'est faute. Les gars, le match est fini, 2-0. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tout le monde a vu, c'est à vous de juger. Pour moi, il y a faute, c'est normal », a souligné un Marquinhos qui estime que Strootman l’a volontairement bloqué pour l’empêcher de défendre sur ce coup-franc.