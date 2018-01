PSG : Faire tomber Cristiano Ronaldo ? Neymar répond franchement

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le choc Real Madrid-PSG se profile et forcément les regards se tournent vers le duel que tout le monde attend, à savoir Cristiano Ronaldo contre Neymar. Même si la double opposition entre le Paris Saint-Germain et Madrid ne peut pas se résumer à cette bataille entre deux des meilleurs joueurs de la planète football, Neymar et CR7 savent que le Ballon d'Or peut déjà se perdre en début d'année.

Interrogé sur cette lutte avec Cristiano Ronaldo, la star brésilienne du Paris SG a confié son admiration pour CR7, mais admet également se régaler d'avance de croiser sa route en Ligue des champions, même s'il aurait aimé que cela soit plus tard. « Je respecte beaucoup Cristiano Ronaldo pour tout ce qu’il a accompli dans l’histoire du football. C’est à la fois une personne et un joueur qui m’inspire beaucoup. Cela fait plus de dix ans qu’il est au top avec Leo Messi. Ce sont deux grands joueurs dont je cherche à me rapprocher. Ce sera forcément intéressant de jouer contre lui, mais pas seulement pour moi. Le Real, ce n’est pas que Ronaldo. Il y aura de nombreux grands joueurs en face. Il ne faudra pas uniquement se focaliser sur lui. Ce sera un grand match. Cela ressemble même à une finale. C’est juste dommage que cette rencontre arrive tellement vite dans la compétition », a confié, en marge de la victoire du PSG contre Montpellier, un Neymar d'une efficacité redoutable actuellement et cela malgré tout ce qu'il se dit sur lui.