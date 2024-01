PSG ‍: Fabrizio Romano met fin au dossier Asensio

En quête d’un joueur offensif en cette fin de mercato hivernal, le Bayer Leverkusen a sondé le PSG pour Marco Asensio. Mais il est désormais acté que l’international espagnol ne quittera pas Paris d’ici jeudi soir.

Courtisé par le Bayer Leverkusen, Marco Asensio anime la rubrique mercato du Paris Saint-Germain en cette fin du mois de janvier. Buteur face à Brest dimanche soir au Parc des Princes, l’international espagnol a un profil qui plait beaucoup à Xabi Alonso, l’entraîneur de l’actuel leader de la Bundesliga. L’ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid a tâté le terrain auprès du PSG afin de savoir si un transfert de Marco Asensio était possible avec la perspective pour le joueur de grappiller du temps de jeu et d’assurer ainsi sa place dans le groupe de l’Espagne pour l’Euro.

🔴🔵🇪🇸 Marco Asensio's camp and Paris Saint-Germain are on the same page: no negotiations and no plans to leave the club in the final two days.



He's staying, PSG want him to be part of the squad for the second half of the season. pic.twitter.com/4Jaef6eOqb