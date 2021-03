PSG : Everton, Juventus, Paris SG, Moise Kean a fait son choix

Dans : PSG.

Moise Kean n'est pas Neymar, Mbappé ou Messi, mais il sera très courtisé cet été en raison de sa belle saison avec le PSG et de sa situation contractuelle.

Une nouvelle fois, Leonardo a fait bonne pioche. Le directeur sportif, passé maitre dans l’art des coups insoupçonnés sur le marché des transferts, sait qu’il a encore des choses à améliorer en ce qui concerne la vente de ses joueurs indésirables. Mais en terme de recrutement, le dirigeant du PSG sait faire mouche. C’est déjà le cas pour cette saison de Moise Kean, qui a su tout d’abord montrer son efficacité quand Mauro Icardi n’était pas au rendez-vous. L’Italien a ensuite fait preuve de polyvalence et de combativité pour se démener là où ses entraineurs le mettaient, à tous les postes de l’attaque. Son match plein à Barcelone reste une référence, en terme de conservation du ballon, de bons choix, et même d’efficacité avec un but au bout. Résultat, l’idée de le conserver sur le long terme fait logiquement saliver le PSG, qui n’a pas d’option d’achat dans ce prêt en provenance d’Everton.

En difficulté à Goodison Park avant son départ, Moise Kean revit donc et entend bien prolonger cette bonne passe. Alors que le club de Liverpool a déjà prévenu qu’il récupérerait son attaquant et serait très exigeant sur le plan financier pour un éventuel transfert définitif, le joueur a lui très envie de rester au PSG, affirme Le 10 Sport. Une intention louable, mais qui n’empêchera pas Everton de demander bien plus que les 30 ME lâchés pour le faire venir de la Juventus. Surtout que le club turinois est également particulièrement intéressé à l’idée de faire revenir son ancienne pépite. Résultat, c’est une somme proche de 50 ME qui pourrait être demandée. Soit le même montant que celui payé pour acheter définitivement Mauro Icardi l’été dernier. De quoi refroidir le PSG ? C’est possible, car Nasser Al-Khelaïfi a d’autres grosses dépenses en vue au mercato, outre les énormes dossiers des prolongation de contrat de Neymar et Mbappé.