PSG : Etonnant, il n'y a qu'une seule chose qui peut faire prolonger Rabiot

Dans : PSG, Mercato.

Titulaire indiscutable du PSG aux yeux de Thomas Tuchel, Adrien Rabiot est revenu de son été moins agité que prévu avec de très bonnes intentions.

Le titre de champion du monde des Bleus a permis de faire quelque peu oublier son attitude lors de l’annonce de la liste, puisqu’il avait refusé le statut de suppléant. Reparti sur de bonnes bases, le milieu de terrain se concentre uniquement sur le jeu. Et ce ne sont pas les rumeurs qui fleurissent chaque jour sur ses négociations avec le PSG pour prolonger son contrat qui le dérangent. Tout simplement car, si Antero Henrique a bien refilé le bébé à Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a absolument aucune avancée sur le sujet. Le clan Rabiot discute de manière informelle avec le PSG, mais aussi avec d’autres clubs intéressés, mais surtout, le joueur veut faire le bon choix.

Et cela passe par la capacité du champion de France à enfin grandir sur le plan européen. Désireux de ne plus perdre de temps dans sa carrière, l’international français a décidé, selon L’Equipe, de prolonger ou non en fonction de la capacité du PSG à remporter la Ligue des Champions. Autant dire qu’un nouvel échec avant le dernier carré scellerait le départ en fin de saison de Rabiot, tandis qu’une grande campagne lui donnerait envie de s’installer à Paris. Autant dire que dans ce dossier, la pression est maximale en ce qui concerne les performances parisiennes en Coupe d’Europe, plus que sur son salaire, son temps de jeu ou son positionnement sur le terrain.