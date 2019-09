PSG : Et si Paris réussissait à retourner Neymar avant le mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le mercato est terminé depuis près de trois semaines, et si Neymar Jr n'a pas masqué son regret de ne pas avoir rejoint le FC Barcelone, le joueur brésilien paraît totalement impliqué dans la saison du Paris Saint-Germain. On l'a vu mercredi très enthousiaste dans les tribunes du Parc des Princes à l'occasion de la réception du Real Madrid en Ligue des champions, l'attaquant semble revivre, lui qui ne cachait pas son spleen. Bien évidemment, le ciel n'est pas totalement bleu au-dessus de Neymar, certains supporters du PSG étant encore très remontés contre la star brésilienne. Mais les choses ont rapidement évolué dans le bon sens.

Et Isabela Pagliari, journaliste brésilienne proche du clan Neymar, ne le cache pas, le joueur a retrouvé du plaisir à Paris et tient à le faire savoir. « Face au Real Madrid on avait l’impression que Neymar était sur la pelouse tellement il était à fond dans les tribunes. Plus les jours passent, et plus il semble motivé, plus il est content de rester au PSG. Il était suspendu trois matches en League des Champions, maintenant c’est deux. J’ai l’impression que les choses sont en train de s’arranger entre lui et Paris », a confié, sur Europe 1, Isabela Pagliari, pas loin de penser que Leonardo a peut-être réussi son pari avec Neymar et que ce dernier ne sera peut-être plus aussi déterminé à rejoindre le Barça au prochain mercato. Pourquoi pas.