PSG : Et Neymar ? Bartomeu reprend Al-Khelaïfi de volée

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le PSG et le football espagnol, cela commence à devenir une longue histoire de haine. Entre la remontada de 2017 et le transfert de Neymar à Paris, les attaques se multiplient, principalement dirigées contre le club francilien.

Avec le président de la Liga, Javier Tebas, les innombrables coupures de presse de l’autre côté des Pyrénées, et les dirigeants barcelonais, les offensives sont nombreuses. Dernièrement, interrogé justement par Marca, Nasser Al-Khelaïfi s’était plaint des rumeurs concernant l’intérêt des clubs espagnols pour ses joueurs, et notamment Neymar et Rabiot, expliquant qu’il espérait que ces formations respectaient le règlement en ne contactant pas les joueurs toujours sous contrat. De quoi bien faire marrer Josep Maria Bartelomeu, le président du FC Barcelone.

« Comment sortir de l’hypocrisie ? La FIFA doit y songer, changer les règles. En Espagne, on a le désavantage des clauses libératoires. Les clubs connaissent le prix des joueurs et parlent avec eux. La FIFA doit intervenir. Le PSG se plaint que des clubs contactent ses joueurs ? Quand quelqu’un se plaint, il doit d’abord réfléchir s’il n’a pas fait pareil. Je ne pense pas qu’ils n’ont pas contacté Neymar avant de payer sa clause », a fait savoir le président catalan dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. Il est vrai que selon le règlement, jamais respecté, de la FIFA, Neymar n’aurait en théorie du entamer ses discussions avec le PSG qu’après avoir racheté sa clause libératoire au FC Barcelone, ce qui n’a bien évidemment pas été le cas.