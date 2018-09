PSG : Touche pas à Neymar ! Al-Khelaïfi passe un savon au Real

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid cet été, Neymar ne s’est jamais vraiment rapproché de la sortie.

La raison est simple, le Paris Saint-Germain n’a pas envisagé une seule seconde de le libérer un an après sa signature. Il n’empêche que la tentative du club madrilène a agacé le champion de France et son président Nasser Al-Khelaïfi. A l’occasion du lancement de son partenariat avec Jordan, le dirigeant a donc envoyé un avertissement au Real et à toutes les formations susceptibles de négocier en douce avec un Parisien.

« C’est frustrant. Ce n’est pas juste quand des clubs parlent avec nos joueurs, a réagi le Qatarien dans les colonnes de Marca. Nous n’aimons pas ça et nous l’avons dit au Real Madrid. Nous avons une bonne relation, ils respectent le PSG. J’espère que c’est vrai. Nous respectons le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Mais il est important que personne ne travaille derrière en coulisse. Je ne sais pas si vous comprenez. »

Al-Khelaïfi demande du respect

« S'il y a quelque chose, il est toujours mieux de se parler, de parler avec Florentino Pérez ou qui que ce soit pour se dire ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, a-t-il ajouté. C'est ce que nous attendons de tous les clubs, pas seulement du Real Madrid. Le fait de s'entre-tuer n’est pas notre façon de faire et j'espère que les autres clubs ne nous le feront pas. » Le message est passé. Reste à savoir si les cadors européens en tiendront compte.