PSG : Eriksen, Dybala et Icardi pour remplacer Neymar à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

On ne sait pas encore si Neymar restera ou pas au Paris Saint-Germain, mais le départ de la star brésilienne du PSG semble de plus en plus probable. Si la présence d'Ousmane Dembélé dans le deal est possible, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi voudraient tout de même profiter de la manne financière de la vente de Neymer pour frapper fort dans ces ultimes jours du mercato. Qu'on se le dise, le Paris SG ne veut pas rentrer dans le rang suite à ce départ du joueur brésilien. Et selon Le Parisien, trois joueurs sont déjà ciblés pour éventuellement remplacer Neymar.

Tout en haut de la liste, on trouve Paulo Dybala, l'attaquant argentin de la Juventus, laissé sur le banc lors du match contre Parme et dont le nom avait circulé du côté de Manchester United et de Tottenham. Egalement sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Leonardo l'appréciant énormément, Christian Eriksen, qui a entamé sa dernière année de contrat à Tottenham et a refusé de prolonger avec le Spurs. Et enfin, il y a Mauro Icardi, blacklisté par l'Inter Milan, et qui cherche une porte de sortie, quoi qu'en dise Wanda, sa compagne et représentante. Icardi pourrait venir avec pour mission de remplacer sur le long terme Edison Cavani, qui est lui aussi en fin de contrat et que le PSG ne va pas prolonger compte tenu de ses soucis physiques. Autrement dit, la fin du mercato estival va être monstrueuse pour le Paris SG...si Neymar part.