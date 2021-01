PSG : Eric Garcia pour zéro centime, Paris agace le Barça !

Dans : PSG.

Les rumeurs se multiplient au sujet de la défense du Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato estival.

Le nom de Sergio Ramos est régulièrement associé au PSG. Ce mercredi, c’est David Alaba qui a également été annoncé dans le viseur de Leonardo. De belles pistes à moindre coût pour le club de la capitale, dans la mesure où le Madrilène et le Bavarois seront libres de tout contrat à l’issue de la saison. Une situation dans laquelle se trouve également Eric Garcia, l’international espagnol (4 sélections) de Manchester City, assidument courtisé par le FC Barcelone. A en croire les informations du Mundo Deportivo, le club blaugrana devrait patienter cet été pour rafler la mise… à moins qu’un concurrent aux moyens financiers importants ne lui fasse la misère.

Ce pourrait bien être le cas du Paris Saint-Germain, qui apprécie les qualités d’Eric Garcia, un défenseur central relativement jeune (20 ans) mais qui dispose déjà d’une belle expérience en Premier League et qui, pour ne rien gâcher, ne coûterait pas un centime en indemnités de transfert. Le profil du joueur de Manchester City aurait d’ores et déjà été validé par Mauricio Pochettino, lequel a de toute façon ses deux titulaires pour la saison prochaine avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, et qui n’aurait pas pour priorité absolue de recruter un cador tel que Sergio Ramos ou David Alaba. Reste maintenant à voir quel sera la décision d’Eric Garcia, formé au FC Barcelone et qui aura le choix entre son club de cœur et le PSG. D’un point de vue purement sportif, il n’y a aucun doute sur le fait que c’est en Catalogne que le défenseur espagnol aura le plus de chance de bénéficier d’un temps de jeu important. Au Paris SG de trouver un moyen de convaincre Eric Garcia…