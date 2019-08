PSG : Enquête ouverte sur Neymar, le Real craint l’arnaque

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En difficulté dans ses négociations avec le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone laisse l’opportunité à d’autres formations de chiper Neymar.

En plus de la Juventus Turin, le Real Madrid est également sur le coup. Il faut dire que le président Florentino Pérez a toujours été fan du Brésilien. Malgré les réticences de son entraîneur Zinédine Zidane, la Maison Blanche travaille donc discrètement sur ce dossier. Et contrairement au Barça, le Real aura les moyens de conclure ce transfert s’il parvient à pousser un ou plusieurs joueurs vers la sortie. En ce qui concerne Madrid, le véritable obstacle concerne plutôt le physique de Neymar, et plus précisément son pied droit.

Car selon le quotidien Marca, les Merengue ont des doutes après les deux sérieuses blessures du Parisien ces dernières saisons. Le Real aurait donc réclamé les informations nécessaires sur le pied du joueur afin de savoir si l’investissement vaut le coup. A noter que les Madrilènes envisageraient un transfert ou un prêt, ce qui limiterait la prise de risque. De son côté, le PSG comprend les craintes du Real. Rien de surprenant dans la mesure où Paris préfère sûrement négocier avec le rival du Barça…