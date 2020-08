PSG : Enorme inquiétude pour Verratti, Kurzawa forfait contre l'Atalanta

Dans : PSG.

Dans la foulée de la victoire en amical face à Sochaux, le PSG a donné des nouvelles sur Marco Verratti et Layvin Kurzawa.

Mardi, lors de l’entraînement à la veille de PSG-Sochaux, Marco Verratti a été victime d’un choc avec Eric Choupo-Moting, et sur la vidéo de la scène, diffusée par le club de la capitale, le milieu italien du Paris Saint-Germain ne semble pas réellement sérieusement touché. Et pourtant, 24 heures plus tard, la présence de Marco Verratti contre l’Atalanta Bergame est plus que douteuse. Si le PSG a indiqué que « Marco Verratti a été victime d’un choc sévère mardi à l’entrainement avec contusion importante du mollet droit ayant entrainé un dommage musculaire dont on précisera l’évolution dans les prochaines 72h », Thomas Tuchel est apparu beaucoup plus inquiet après la rencontre face aux Doubistes. « Ça ne se passe pas bien, ce sont des nouvelles négatives, je suis inquiet », a reconnu l’entraîneur parisien au sujet de Marco Verratti.

Concernant Layvin Kurzawa, les choses sont claires, le défenseur est forfait contre l’équipe italienne, dans une semaine, et en cas de qualification il n’est pas du tout certain qu’il sera disponible pour la suite et la fin de la Ligue des champions. « Layvin Kurzawa a été victime d’une lésion musculaire à la cuisse droite contractée lors de la Finale de la Coupe de la Ligue. Une reprise est prévue avec le groupe dans les deux semaines », indique le Paris Saint-Germain. Tout cela alors que Kylian Mbappé n'a pas encore repris la course. Le chat noir est revenu au PSG, puisque Mauro Icardi est lui aussi blessé et ne reprendra l'entraînement que samedi. Il faut vite mettre Neymar sous cloche.