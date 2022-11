PSG : Endrick lâche un aveu XXL, coup dur pour Doha ?

Endrick fait partie des cracks les plus courtisés sur le marché des transferts. Le PSG est d'ailleurs très chaud à l'idée de le recruter.

A seulement 16 ans, Endrick fait déjà tourner la tête de tous les grands clubs européens. Annoncé comme le prochain Neymar, le joueur de Palmeiras a de grands projets pour sa carrière. Cela tombe bien, c'est aussi le cas pour certains grands clubs. Selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG, Chelsea et le Real Madrid sont actuellement les clubs les mieux placés pour s'attacher les services d'Endrick. Mais rien n'est encore joué, alors que Palmeiras veut aussi recevoir la somme de 60 millions d'euros pour débuter les négociations. La presse brésilienne annonce que le PSG a déjà dégainé une offre de 40 millions d'euros, refusée. Mais tous les clubs intéressés semblent bien déterminés à s'aligner sur la somme demandée par Palmeiras.

Endrick confirms he’s now studying English: “But I’m not gonna answer about my future club. Of course, I’d like to play Champions League in 2, 3 or 4 years”, tells Gazzetta. 🇧🇷 #transfers



“I’m open to all the clubs, waiting for the best proposal for me and my family”. pic.twitter.com/LDp0hQSzAF