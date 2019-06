PSG : En vacances avec Benzema, Neymar fait marrer Booba

Dans : PSG, Ligue 1.

Même en pleine tempête, Neymar n’est vraiment pas du genre à se faire discret.

Ces derniers jours, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain n’est pas épargné, notamment pour ses envies d’ailleurs et surtout à cause de l’accusation de viol dont il fait l’objet. On pourrait penser que le Brésilien voudrait se faire oublier dans ces conditions. C’est mal le connaître… L’ancien joueur du FC Barcelone s’est plutôt affiché sur une photo avec Karim Benzema. Neymar étant convoité par le Real Madrid de KB9, l'image publiée sur le compte Instagram du Français fait évidemment parler en Espagne

Mais ce que l’on retient principalement de cette publication, c’est la réaction de Booba. Ami de l’ex-Lyonnais, le rappeur s’est permis de taquiner la star parisienne dans les commentaires. « Fais tourner sa sextape », a réclamé B2O à Benzema, en référence à la plainte de Najila Trindade qui a filmé l’international auriverde. Pas sûr que la plaisanterie amuse le Merengue sachant qu’une autre sextape a gâché sa carrière en équipe de France…