PSG : Emmanuel Petit torpille Emery, qui rend les joueurs moins bons

Dans : PSG, Ligue 1.

A Paris cette saison, le onze de départ ne laisse pas beaucoup de place au suspense quand tout le monde est sur le pont. Ce n’est pas non plus toujours le cas, et chaque choix d’Unai Emery est alors épié. Et visiblement, les décisions de l’entraineur du PSG ne plaisent pas du tout à Emmanuel Petit. Le consultant de RMC peste contre la faculté que possède le technicien espagnol à mettre des joueurs qui ne sont pas à leur poste, et à les faire ainsi douter quand on fait appel à eux. Une attaque assez virulente de la part de l’ancien champion du monde.

« On va sûrement me trouver très dur mais je trouve que son management n'est pas bon depuis son arrivée au PSG. Il a peur ! Tu mets Draxler dans une position qui n'est pas la sienne, en sachant que Di Maria aurait pu le remplacer. Si tu veux donner du temps de jeu aux joueurs, mets-les dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent s'épanouir. Et je ne parle même pas de Lucas. On a des nouvelles de Lucas ? Il a peur et cette peur, c'est lui qui l'a mise lors du match retour contre le Barça (6-1) l'année dernière. Il l'a distillée dans la tête des joueurs à l'issue du match aller. C'est un entraîneur qui met la peur dans la tête de ses joueurs », a déploré Emmanuel Petit, persuadé qu’Unai Emery est nocif pour sa formation. En attendant, lors du 6-1 à Barcelone, c’est en ne suivant pas les consignes de leur entraineur qui leur demandait de ne pas jouer trop défensivement, que plusieurs cadres parisiens ont précipité la « remontada ».