PSG : Emery avoue que tous les feux sont au vert avant le Real

Unai Emery, entraîneur du PSG, après la victoire contre l'ESTAC (2-0) : « La première chose, c’est la victoire. Les blessés font partie de la profession, mais je ne pensais pas aux blessures, je pensais au jeu. Les joueurs qui ont joué aujourd’hui étaient prêts, ils ont aidé l’équipe pour cette victoire. C’est bon pour la confiance, maintenir notre cage inviolée, c’est bien aussi. Nous sommes prêts pour mardi. Le plus important, c’est la confiance de l’équipe. L’équipe a fait un match très sérieux, c’est une bonne chose pour le match de mardi. Si tous les joueurs sont biens après cette rencontre, comme Verratti, Marquinhos, Mbappé ou Cavani qui sont restés à Paris, s’ils sont prêts pour mardi, c’est parfait. Je suis optimiste pour une qualification contre le Real ! Le onze de départ de mardi ? On verra après ce match, j’ai la confiance de tous les joueurs, c’est pour ça que je veux que l’équipe ait cette envie, la confiance. On va penser à tout ce qu’il y a de positif jusqu’à mardi. C’est bien aussi que Nkunku ait marqué. Aujourd’hui, nous avons joué avec six joueurs français dans l’équipe, ce n’est pas si courant au PSG et quatre du centre de formation. Nkunku envoie un message aux autres joueurs du centre de formation qu’avec le travail on peut arriver dans l’équipe première », a-t-il déclaré sur Canal+.