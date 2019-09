PSG : Election et faux supporters, Paris a un plan !

Dans : PSG.

C'est en mars 2020 qu'auront lieu les élections municipales, et du côté de Paris la bataille s'annonce aussi musclée qu'un match de Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain l'a déjà bien compris puisque les candidats se bousculent histoire d'être vus au Parc des Princes. Forcément, le PSG n'a pas à se mêler à ce dossier, et tient à le faire savoir à tout le monde. Si le club de la capitale a de bonnes relations avec Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, il ne veut pas qu'on l'accuse de faire le jeu d'un candidat plus que d'un autre.

Et dans Le Parisien, un responsable du Paris SG tient à prévenir tout le monde, on ne fera pas n'importe quoi jusqu'en mars prochain. « Lorsque nous recevons des demandes en provenance du monde politique, nous nous devons de faire preuve d’impartialité. Nous serons vigilants au fait que le Parc des Princes ne serve pas de tribune politique tout au long de la saison. En dehors de l’ancien président Nicolas Sarkozy, le carré accueille régulièrement Jean Tiberi, l’ancien maire de Paris, ainsi que Hugues Renson, le vice-président de l’Assemblée nationale. Enfin, nous encourageons également tous ces candidats aux municipales à prolonger leur soutien au PSG auprès de l’équipe féminine et de notre équipe de handball tout au long de la saison », prévient un dirigeant du Paris Saint-Germain. Le message est clair, l'atout Paris SG ne devra pas être utilisé durant une campagne qui s'annonce assez virulente.