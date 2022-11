PSG : Ekitike pris en flag, la sanction tombe

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé cet été dans la peau d'un jeune espoir du football français, Hugo Ekitike ne parvient pas à donner satisfaction à Christophe Galtier qui s'agace concernant l'attitude d'Ekitike. Contre Troyes, l'attaquant a une nouvelle fois manqué sa chance de prouver ses qualités.

Révélation du Stade de Reims la saison passée, Hugo Ekitike avait ébloui toute la Ligue 1 en inscrivant 10 buts à seulement 19 ans. Prêté au PSG avec une option d'achat fixée à 36 millions d'euros, Ekitike a réalisé son rêve en signant dans son club de cœur. Mais le jeune attaquant parisien, visiblement trop décontracté à l'entraînement, n'arrive pas rentrer dans les plans de Christophe Galtier qui lui demande plus de sérieux pour aspirer à plus de temps de jeu. Depuis son arrivée dans le club de la capitale, Ekitike n'a disputé que 160 minutes, toutes compétitions confondues avec une seule titularisation pour aucun but et aucune passe décisive. Face à Troyes, Ekitike a une nouvelle fois laissé passer sa chance.

Ekitike enrage Galtier, la réponse est immédiate

À l'occasion de la 13e journée de la Ligue 1 et du match entre Troyes et le PSG, Christophe Galtier a eu bien du mal à venir à bout de la valeureuse formation de Bruno Irles. Afin de donner un nouveau souffle à son équipe, le technicien parisien a envoyé Pablo Sarabia et Hugo Ekitike s'échauffer en seconde période. Mais selon les informations de France Bleu Paris, Ekitike n'a effectué que la moitié des exercices exigés par le staff technique de Galtier avec un certain dilettantisme. Forcément, ce manque d'enthousiasme a payé et c'est Sarabia qui a été préféré pour remplacer Kylian Mbappé en fin de match. Une nouvelle preuve que Galtier ne fait pas encore confiance à Ekitike et qu'il préfère offrir du temps de jeu à Sarabia qui reste très professionnel malgré son statut de remplaçant. Ekitike va devoir probablement travailler deux fois plus à l'entraînement pour obtenir la confiance de Galtier ou bien changer clairement d'attitude malgré la volonté du PSG de lui faire confiance sur le long terme.