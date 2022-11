PSG : Ekitike n'est pas une arnaque, c'est garanti

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a misé l'été dernier sur le recrutement d'Hugo Ekitike. L'ancien du Stade de Reims peine à convaincre pour le moment dans la capitale.

Hugo Ekitike a fait le grand saut l'été dernier en acceptant de rejoindre le PSG. L'attaquant de 20 ans sortait d'une belle saison sous les couleurs du Stade de Reims. Mais passer du club champenois au PSG n'est pas facile à digérer. Pour preuve, Ekitike manque cruellement de temps de jeu et n'a inscrit aucun but depuis le début de la saison, pour une seule passe décisive délivrée. Dans la capitale, on se pose logiquement des questions sur le potentiel d'Hugo Ekitike, invité à ne pas lâcher par Christophe Galtier. Malgré les critiques, le nouveau joueur du PSG peut recevoir le soutien de son ancien président Jean-Pierre Caillot, qui ne doute pas une seule seconde de sa réussite future avec les champions de France.

Ekitike, le meilleur est à venir pour le PSG !

Sur l'antenne d'RMC, le président du Stade de Reims a en effet été clair sur le sujet. Selon lui, aucun doute à avoir sur Ekitike. « Il n'y a aucun doute pour qu'Ekitike s'adapte. Je peux vous dire qu'on connait les qualités de Campos pour détecter les joueurs. Cela faisait bien longtemps qu'il suivait Hugo Ekitike. Ce n'est pas facile de passer de Reims au PSG. Le vestiaire et l'environnement sont différents. C'est un garçon qui a toujours performé. On l'a envoyé en prêt au Danemark il y a un an et demi. Au début, il ne jouait pas, il a eu du mal à s'imposer mais tout le monde pleurait ensuite au Danemark quand il est parti. Il a ensuite fait la saison qu'il a faite avec nous la saison dernière. C'est de la trempe de très grands joueurs. Je n'ai aucun doute sur la capacité d'Ekitike à s'adapter au PSG », a notamment indiqué Jean-Pierre Caillot, confiant quant à la réussite de son ancien poulain. Paris recevra Auxerre dimanche prochain en Ligue 1 avant la trêve internationale liée à la Coupe du monde. Certainement l'occasion de revoir Ekitike sur la pelouse du Parc des Princes. Reste à savoir s'il parviendra enfin à inscrire un but avec le club de la capitale.