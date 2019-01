PSG : Edinson Cavani envoie un message XXL à Al-Khelaifi et à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Parfois cité en Premier League, en Italie, ou même chez un grand d'Espagne, Edinson Cavani est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Et si l'on en croit les propos de l'attaquant international uruguayen du PSG, tenus en marge du stage qu'il effectue avec Paris au Qatar, sa situation ne changera pas de sitôt. El Matador a en effet confié au Parisien que non seulement il ne voulait pas du tout quitter le Paris SG, mais qu'il ne dirait pas non à une prolongation de contrat afin de pourquoi pas finir sa carrière de footballeur sous le maillot du PSG.

Chouchou des supporters parisiens, Edinson Cavani envoie un message direct à Nasser Al-Khelaifi. « A l’heure actuelle, je suis parti pour finir mon contrat et peut-être ma carrière. J’aurai alors 33 ans et j’irai vers les 34. Je ne sais pas si je continuerai à jouer après 2020 et si ce sera à Paris. Mais moi, je veux aller jusqu’au bout de mon contrat. Je me sens bien à Paris, le club est content de moi je pense. Pour l’instant, nous n’avons pas encore parlé d’une prolongation contrat. Il n’y a aucune discussion. Si le club veut m’en parler, c’est bien. Si le club préfère me dire : Merci beaucoup pour tout et au revoir, ce ne sera pas un problème. C’est la vie », a précisé, avec philosophie, le buteur du Paris Saint-Germain, qui a encore 18 mois de contrat avec le club de la capitale.