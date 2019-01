PSG : Dugarry s'enflamme pour ce PSG magique même sans Neymar

Dans : PSG, Ligue des Champions, Ligue 1.

Si le PSG a officialisé ce mardi la signature de Leandro Paredes en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, c’est surtout la blessure de Neymar qui alimente les discussions des supporters et des observateurs. Et pour cause, le Brésilien manquera les matchs face à Manchester United en Ligue des Champions, ce qui invite à la prudence avant de défier l’équipe de Paul Pogba, en pleine bourre ces dernières semaines. Néanmoins, Christophe Dugarry refuse de céder à la panique et estime que Paris est toujours largement favori. D’autant que Thomas Tuchel peut compter sur un effectif pléthorique dans le secteur offensif avec des joueurs comme Mbappé, Cavani, Di Maria ou encore Draxler.

« L’absence de Neymar contre Manchester United ? Ils seront compétitifs. Il y a d’autres joueurs de qualité et un entraîneur de qualité. Je pense sincèrement qu’il se passe quelque chose dans cette équipe. Même sans Neymar, je trouve qu’elle a une façon de jouer, elle a une façon d’aborder les matches. Elle montre du caractère. On sent qu’il y a un plaisir de jouer ensemble, il y a des joueurs qui progressent. Je pense qu’il se passera quelque chose, ce sera un superbe huitième de finale » a expliqué le consultant de RMC Sport, plutôt optimiste pour le Paris Saint-Germain malgré l’absence de Neymar, blessé au pied et dont l’indisponibilité officielle n’a pas encore été communiquée.