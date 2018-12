PSG : L’énorme coup, De Jong a choisi Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato.

Ce n’est pas une surprise, Frenkie De Jong plait au Paris Saint-Germain, comme à beaucoup de clubs.

L’Ajax Amsterdam n’est pas vendeur pour cet hiver, étant donné que le club néerlandais compte conserver ses meilleurs joueurs et aller pourquoi pas très loin en Ligue des Champions. Mais en revanche, le bon de sortie sera valable pour l’été prochain et le PSG est tout proche d’en profiter. En effet, le principal journal local De Telegraaf annonce tout simplement que Frenkie De Jong a décidé de dire oui à Paris pour la saison prochaine. Le joueur de 21 ans a été convaincu par le discours des dirigeants, et est surtout persuadé de rejoindre un grand club avec une place qui lui est presque réservée au milieu de terrain.

De Telegraaf enfonce même le clou avec une photo montrant Antero Henrique et Maxwell avec les représentants du joueur, lors d’une réunion récente à Amsterdam. De son côté, l’Ajax Amsterdam a reconnu des relations avec le PSG, mais n’a pas confirmé le moindre accord, ce qui est bien évidemment impossible à ce stade de la saison. Mais un transfert pour 75 ME serait en bonne voie, et cette avancée expliquerait aussi pourquoi le Bayern Munich tente actuellement un forcing pour faire changer d’avis De Jong. Ce qui pourrait être la plus grosse vente jamais réalisée par l’Ajax Amsterdam, devrait aussi être enfin la recrue voulue par le PSG au poste de milieu de terrain défensif. Et ça, ça n’a pas de prix.