Officiel : Leandro Paredes signe enfin au PSG !

Dans : PSG, Mercato.

Attendue depuis plusieurs jours, la signature de Leandro Paredes à Paris est désormais effective. Le milieu de terrain argentin arrive en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, et découvrira ses coéquipiers ce mercredi lors du prochain entrainement des Parisiens. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Leandro Daniel Paredes. Arrivé en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain argentin a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2023, après avoir passé sa visite médicale à l’hôpital Aspetar, à Doha », a fait savoir le club parisien, qui tient là son premier renfort de l’hiver. Le montant du transfert est estimé à 47 ME, bonus compris.