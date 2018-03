PSG : Dugarry cartonne Verratti comme jamais

Dans : PSG, Ligue 1.

Marco Verratti a malheureusement été l’un des joueurs décisifs du PSG-Real de ce mardi. Le milieu de terrain italien n’est pas parvenu à faire la différence par ses passes ou ses récupérations, mais il a plombé le petit espoir qu’il restait en se faisant expulser en seconde période. Un carton jaune déjà limite en première période pour un tacle par derrière, puis une vive contestation qui amène le rouge, c’est déjà beaucoup. Mais sur le terrain, l’ancien de Pescara n’a pas existé face à des adversaires qui n’ont pourtant pas une réputation aussi flatteuse que lui. Et tout ça fait beaucoup trop pour Christophe Dugarry, qui a reconnu qu’il avait pété un plomb en voyant la prestation du Parisien, qui n’est tout simplement pas au niveau espéré dans les grands rendez-vous.

« Verratti nous a refait son cinéma. Il n’arrêtait pas de brailler. Il ne fait que du bruit. C’est surréaliste. Il a pris des tampons par des gamins comme Casemiro, Mateo Kovacic, Marco Asensio, Lucas Vazquez… Regarde-toi dans une glace. Regarde les vidéos. Arrête de te prendre pour le centre du monde et le futur Andrés Iniesta. Tu n’en as pas le dixième. Comme peux-tu avoir aussi peu de modestie, de respect par rapport au Real? Il faut se dépouiller. On n’en a rien à faire que tu aboies. Les grands joueurs, ce n’est pas ça. Ça me rend dingue. J’avais envie de rentrer dans ma télé », a pesté le consultant de RMC, pas tendre avec un Marco Verratti qui doit tout de même avoir les oreilles qui chauffent depuis mardi soir.