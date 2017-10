PSG : Dugarry balance un missile ciblé sur Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a creusé l'écart en tête de la Ligue 1 au bénéfice de sa victoire à Dijon. Mais il est évident que le PSG s'est très bien sorti de son voyage en Bourgogne, Thomas Meunier évitant bien des tourments à son entraîneur. Revenant sur la prestation du club de la capitale, Christophe Dugarry a confié sa stupéfaction par rapport aux choix d'Unai Emery. Et le champion du monde 98 a pointé un par un ce qu'il estime être des mauvais choix du coach du Paris Saint-Germain.

« Quand j’ai vu la composition d’équipe, je me suis demandé qui était sur le banc de touche. Il est là le problème ! Di Maria s’est qualifié avec l’Argentine, on peut être sûr qu’il a dû faire la fête, et tout ce qui va avec. Neymar a disputé deux matchs avec le Brésil. Est-ce que tu ne peux pas mettre Rabiot et Lo Celso ? Lui, il est bon à chaque fois qu’il joue et là, on ne le met pas ! NKunku est pas mal aussi. A gauche, tu nous mets Draxler, Lucas à droite et Mbappé en pointe. Mettre Daniel Alves au milieu avec Draxler et Rabiot. Unai Emery a eu l’idée géniale de mettre au cœur du jeu des joueurs qui n’ont presque jamais joué à ce poste ou qui ne supportent pas d’y jouer car ce n’est pas leur poste. C’est surréaliste ! Fais reposer les Sud-Américains, fais jouer les mecs que j’ai cités. Draxler ne sera jamais un milieu ! Daniel Alves est un super joueur mais il n’est pas bon partout. Je n’ai pas vu encore un grand Unai Emery. J’attends toujours », fait remarquer, sur RMC, Christophe Dugarry nettement moins fan de l'entraîneur du PSG que Daniel Riolo.