PSG : Du jeu et des résultats, il recommande Blanc à l'OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Au cours des prochains jours, Laurent Blanc pourrait devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Jeudi, le technicien français a en tout cas rencontré Jean-Michel Aulas et Juninho pour discuter du projet du club rhodanien. Si d’autres coachs figurent encore sur la short-list de l’OL, comme Lucien Favre, le champion du monde de 53 ans reste toujours la priorité de Lyon. Une bonne idée selon Eric Di Meco. Car même si le Président n’a plus dirigé une équipe depuis 2016, et son départ du Paris Saint-Germain, il a laissé une trace indélébile au sein du football français, et notamment lors de son passage dans le club de la capitale.

« Je n’ai jamais compris la manière dont a été critiqué Laurent Blanc à Paris. Les deux catastrophes en Championnat du PSG, à savoir la perte des titres contre Montpellier et Monaco, c’est avec Ancelotti et Emery. Il avait une forte identité de jeu et son équipe jouait bien au football. On n’a pas fait mieux avant ni après lui au PSG. J’aimerais le voir à Lyon, qui est une grosse machine pour voir ce qu’il peut faire », a lancé le consultant de RMC, qui pense donc que Blanc répondra parfaitement aux attentes d’Aulas en termes de jeu et de résultats. Il faut dire que l’ancien défenseur n’a jamais déçu en tant qu’entraîneur de club, que ce soit à Bordeaux (quatre trophées) ou à Paris (11 titres).