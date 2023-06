PSG ‍: Du grand n'importe quoi, le Qatar fait craquer Rothen

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG fait pas mal de bruit en ce début d'intersaison. Le club de la capitale réfléchit à changer d'entraîneur et a une énorme idée en tête...

A Paris, les changements attendus sont importants après une saison encore une fois bien chaotique. Des premières recrues sont dans les tuyaux et devraient être annoncées rapidement. Car l'idée est bien de repartir sur un nouvel exercice avec la quasi totalité des nouvelles recrues. Reste aussi à trouver l'entraineur... Car pour le moment, Christophe Galtier est toujours en poste. Selon certaines indiscrétions, Doha a pour but d'installer Julian Nagelsmann sur son banc. Et pour l'accompagner, Thierry Henry est pressenti. Un duo que personne n'avait vu venir parmi les fans et observateurs. Pour Jérôme Rothen, le PSG fait décidément bien des choses à l'envers...

Une stratégie qui pose question !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas manqué de donner son avis sur les rumeurs concernant le club de la capitale. « Encore une fois, le PSG fait les choses à l'envers. L'entraîneur est encore là. Il y a des joueurs qui vont signer. Il y a Campos qui travaille sur un effectif, qui n'est pas au courant et qui ne veut pas de Nagelsmann. C'est du grand n'importe quoi ! C'est hallucinant. Il faut restructurer tout ça. J'ai aussi quelques infos. Ce duo, c'est assez irrationnel. Nagelsmann, des discussions, Ok, mais Henry n'a pas discuté avec les Qataris. Si on doit parler éventuellement de ce duo qui va être mis en place, moi je dis pourquoi pas. Mais on dit la même chose tous les ans. C'est un jeune entraîneur, et ça n'a pas marché au Bayern Munich, mais ce n'est pas le PSG », a notamment indiqué Jérôme Rothen, un peu désespéré par la manière dont sont vues les choses à Doha. En tout cas, les surprises pourraient s'enchainer à Paris alors qu'il se dit qu'une cohabitation entre le jeune entraineur allemand et Luis Campos serait presque impossible...