PSG : Du cash ! Le Barça met son plan B en marche pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Des contacts avec parcimonie, une proposition orale avec un échange de joueurs, mais aucune offre, la situation n’a pas changé entre le PSG et le FC Barcelone dans le dossier Neymar.

Le club catalan n’a pas envie d’effectuer une proposition officielle qui serait balayée d’un revers de la manche par le Paris SG, et entend bien se plier aux exigences de l’Emir du Qatar, qui veut un gros chèque sinon rien pour vendre son Brésilien. Comment réunir une somme proche des 200 ME, dans la foulée de l’achat d’Antoine Griezmann pour 120 ME ? Actuellement, le géant catalan ne le peut pas, mais il a son idée derrière la tête. Plutôt que de proposer des joueurs en échange, il compte vendre plusieurs éléments offensifs qui n’ont plus leur place, pour financer l’achat de Neymar tout simplement.

C’est déjà bien parti avec le départ tout proche de Malcom pour le Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 ME. Mais ESPN affirme de son côté que cela va beaucoup plus loin, car Coutinho a été mis sur la liste des transferts par le champion d’Espagne. Le but est de récupérer 105 ME pour ce joueur acheté 120 ME à Liverpool. Le média sportif annonce que le Barça a proposé son Brésilien à Manchester United, à Chelsea par le biais d’un achat différé, ou à Liverpool. A chaque fois sans succès, et seule la vente de Pogba pourrait inciter MU à revenir à l’action, pour un marché des transferts qui se termine dans une semaine pour les clubs anglais. Autant dire que la partie est loin d’être gagnée, mais le FC Barcelone cherche activement un moyen de financer l’achat de Neymar pour cet été.