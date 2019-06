PSG : Draxler veut rester, Al-Khelaïfi n'est pas du tout d'accord

Dans : PSG, Mercato.

Dans le remue-ménage prévu au Paris Saint-Germain ces prochaines semaines, plusieurs joueurs vont certainement avoir un coup de chaud.

C’est le cas de Julian Draxler, qui possède un très bon contrat à Paris mais pas forcément un rendement à la hauteur de celui-ci. En dépit de l’attachement de Thomas Tuchel à son compatriote, l’entraineur allemand sait bien que l’ancien de Schalke 04 possède une valeur marchande non négligeable, et que cela pourrait permettre des recrues à des postes plus vitaux que celui d’ailier, milieu offensif ou relayeur. Récemment, plusieurs clubs sont venus aux renseignements pour savoir si Draxler était tenté par un départ, avec à chaque fois une réponse négative.

Mais la donne serait bien différente au sein du Paris SG. Le Daily Star annonce ainsi que le champion de France vient de proposer son international allemand à Tottenham, qui risque de perdre Christian Eriksen cet été et a beaucoup de mal à monter aussi haut que le Bétis Séville le souhaite pour récupérer Giovani Lo Celso. C’est pourquoi le PSG lui propose de récupérer Julian Draxler, même si le prix n’est pas non plus donné, puisque le milieu de terrain est proposé à plus de 35 ME. Néanmoins, cela démontre que les dirigeants parisiens n’hésiteront pas en cas de bonne offre, et feront certainement comprendre à l’Allemand qu’il n’a plus vraiment sa place au PSG pour la saison prochaine.