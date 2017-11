PSG : Draxler reçoit une invitation du Bayern pour le mercato

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Malgré les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, le milieu offensif Julian Draxler (24 ans) a décidé de rester au Paris Saint-Germain cet été. Finalement, c’était peut-être le bon choix.

Comme prévu, l’ancien joueur de Wolfsburg est complètement barré par la concurrence dans le secteur offensif. Le trio composé des deux recrues et d’Edinson Cavani est intouchable, et l’ailier Angel Di Maria devrait rester le quatrième choix devant. Pas de quoi décourager l’Allemand qui s’est fait une place dans l’entrejeu. Profitant de sa polyvalence et de l’absence de Thiago Motta, l’international allemand est devenu une alternative crédible en tant que relayeur.

Reste à savoir s’il envisage de rester à ce poste sur la durée. Si ce n’est pas le cas, le Bayern Munich et son directeur sportif Hasan Salihamidzic seraient prêts à lui tendre la main. « Les bons joueurs allemands sont fondamentalement toujours intéressants », a confié le dirigeant du club bavarois, en évoquant aussi le cas du milieu de Schalke 04 Leon Goretzka (22 ans). Au cas où, Draxler possède déjà une piste prestigieuse.