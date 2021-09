PSG : Draxler plutôt que Messi, RMC titille les supporters dégoûtés

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pour défier le Clermont Foot lors de la cinquième journée de Ligue 1 samedi prochain, le Paris Saint-Germain va devoir faire sans plusieurs de ses stars. Au grand dam des supporters...

Le match contre le promu auvergnat devait être le premier grand rendez-vous de Lionel Messi sous le maillot du club de la capitale française au Parc des Princes. Mais il n’en sera probablement rien… Sachant que La Pulga ne rentrera pas avant vendredi soir à Paris, vu qu’il va affronter la Bolivie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 avec sa sélection dans la nuit de jeudi à vendredi. Autant dire que 40 heures après cette partie à Buenos Aires, Messi ne pourra pas être aligné d’entrée face à Clermont.

Sauf que l’ancienne star du Barça ne sera pas le seul dans ce cas, vu que Di Maria, Paredes et Neymar seront aussi dans la même situation. De plus, des joueurs comme Ramos, Icardi ou Kurzawa sont toujours en phase de reprise, et Mbappé est incertain à cause d’une blessure à un mollet. Autant dire que Mauricio Pochettino va devoir se casser la tête pour mettre une équipe compétitive contre le CF 63, pour assurer son invincibilité en championnat, tout en gardant ses troupes au calme en vue du retour de la Ligue des Champions, prévu la semaine prochaine à Bruges.

RMC a de la peine pour les supporters du PSG

Si cette pléiade d’absents ne fait pas les affaires du coach argentin, les supporters du PSG peuvent l'avoir mauvaise. Car certains d’entre eux ont payé une fortune pour avoir un billet pour ce PSG-Clermont, avec la potentielle première de Messi au Parc. Tout ça pour rien au final… Face à cette colère, RMC Sport a décidé de donner la parole aux fans parisiens. « Appel aux supporters parisiens qui ont acheté leurs places pour PSG-Clermont samedi ! Alors que plusieurs stars du club (Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Marquinhos, Ramos, ...) ne devraient pas être alignées, que comptez-vous faire ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? », a lancé, sur les réseaux sociaux, la radio sportive, qui sait que ce match va faire des malheureux. Même si au final, le PSG alignera quand même un beau onze, comme l’avoue Loïc Tanzi : « Marquinhos, Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Draxler, Nuno Mendes, possiblement Mbappe et Icardi... Ça va, le PSG ne va pas ressembler à rien samedi ». Pas sûr que cela réconforte les supporters ayant acheté un ticket pour parfois plus de cent euros...