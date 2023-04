PSG : Douche froide pour Ekitike, ce pigeon évite le piège

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a tout juste un an, Newcastle était prêt à miser très gros pour recruter Hugo Ekitike en provenance du Stade de Reims.

Auteur de 11 buts en 28 matchs avec le Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike était la révélation du championnat de France en 2021-2022. Après avoir crevé l’écran en Champagne, l’attaquant de 20 ans a attiré les convoitises. Le Paris Saint-Germain a raflé la mise en le recrutant pour 35 millions d’euros mais avant son transfert dans la capitale française, le natif de Reims a fait l’objet de plusieurs intérêts en Premier League.

Le flop Ekitike sera difficile à éjecter

Outre-Manche, les dirigeants de Newcastle ont longtemps suivi Hugo Ekitike et ont soumis plusieurs offres à Reims. Le joueur a finalement opté pour Paris, un choix qu’il doit amèrement regretter au vu de son faible temps de jeu et de son efficacité proche du néant (4 buts cette saison). Le PSG aimerait aussi revenir en arrière car de toute évidence, miser 35 millions d’euros sur le Franco-Camerounais était une erreur.

Une boulette que Luis Campos veut rattraper au plus vite avec l’objectif de vendre Ekitike dès cet été, un an seulement après son arrivée dans la capitale française. Il se murmure que le coordinateur sportif portugais espérait un retour de Newcastle dans ce dossier. Il ne faudra pas y compter car le train ne passera pas une seconde fois. En effet, les Magpies ont définitivement fait une croix sur Hugo Ekitike et ne viendront pas toquer à la porte du PSG pour s’attacher les services de l’attaquant de 20 ans.

Un transfert difficile à imaginer ?

« Son avenir au PSG dépendra en grande partie des changements l’été prochain en attaque. Si le PSG fait venir un attaquant de classe mondiale, cela pourrait être difficile pour Ekitike et ça lui ouvrira la porte pour un départ. Newcastle ? J’ai du mal à croire à un transfert sec. C’est un jeune joueur, qui vit sa première saison au PSG et qui doit s’adapter à un nouvel environnement avec de nouvelles exigences » a commenté le journaliste Luca Demange de Culture PSG au Chronicle Live. Un prêt plutôt qu’un transfert pour Ekitike ? Quoi qu’il en soit, Newcastle ne devrait pas être la future destination de l’attaquant français, dont l’avenir semble plus indécis que jamais.