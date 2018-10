PSG : Donnez le Ballon d'Or à Mbappé, le cri du cœur signé Pierre Ménès

Dans : PSG, Equipe de France, Ligue 1.

A la fin de l’année civile, le nom du Ballon d’Or sera dévoilé. Et pour la première fois depuis bien longtemps, l’incertitude est totale concernant l’identité du gagnant. Kylian Mbappé, Raphaël Varane, Luka Modric, Antoine Griezmann… Les prétendants sont nombreux. Mais pour Pierre Ménès, c’est le jeune attaquant du Paris Saint-Germain qui doit rafler la mise. Ce que l’ancien attaquant de Monaco réalise à son âge doit inciter les journalistes à voter pour le n°10 des Bleus, selon le journaliste de Canal Plus.

« Le Ballon d’Or ? Sur le début de saison, Mbappé est bien meilleur que Modrić. Mbappé a fait une aussi bonne Coupe du monde que Modrić. Après, tu en as qui disent que Mbappé est trop jeune pour avoir le Ballon d’Or, d’autres disent que sa jeunesse va l’aider. Je ne sais pas et franchement, je m’en fiche. Mais pour moi, le Ballon d’Or c’est Mbappé. À cause de son âge et de ce qu’il réussit à son âge » a expliqué Pierre Ménès, interrogé par Yahoo Sport. Nul doute que de nombreux Français et supporters du PSG seront du même avis que le chroniqueur. Fin du suspense dans quelques semaines…