PSG : Donnarumma arrive, ça va être le feu !

Dans : PSG.

Le gardien italien va s’engager au PSG avec un salaire identique à celui de Keylor Navas. Il ne sera pas prêté, et la place de titulaire se jouera entre les deux.

C’est la grande volonté de Leonardo, et il va réussir une mission qui lui tient particulièrement à coeur. Libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma va s’engager dans les prochains jours en faveur du PSG selon la chaine Sky Italia, qui est très affirmative à ce sujet. Tout est réglé et absolument aucun club ne va s’aligner sur un tel salaire, pour le gardien de but en fin de contrat au Milan AC. Le club lombard n’avait même pas voulu faire de dernière contre-proposition, devant la gourmandise de son agent Mino Raiola. Ce dernier peut une nouvelle fois compter sur le Paris SG pour aligner les billets de manière assez folle. Car c’est un contrat de cinq ans avec un salaire de 12 ME qui attend l’enfant prodige de l’Italie, toujours annoncé comme le futur numéro 1 mondial à ce poste, et en qui Leonardo croit énormément. Voir un tel portier libre, le directeur sportif du PSG n’a pas pu se contenir. L’offre est en effet énorme, identique même à celle qui a été effectuée pour Keylor Navas à son arrivée, puisque l’ancien du Real Madrid émarge également à 1 ME par mois.

Concurrence totale

Un salaire équivalent donc, pour un statut qui risque aussi de faire grincer des dents. En effet, le PSG n’aurait pas l’intention, dans les faits, de trancher entre Donnarumma et Navas. Les deux joueurs se battront pour le statut de gardien numéro 1, une situation que le PSG a déjà connu par le passé, sans grande réussite. En effet, il est très rare dans les grands clubs que deux gardiens soient mis en concurrence, surtout que cette fois-ci, sans leur faire injure, ce ne seront pas Kevin Trapp et Alphonse Areola qui se battront pour la place de titulaire. Une situation qui risque de faire des étincelles, surtout que Navas a de gros appuis dans le vestiaire et a su conquérir le coeur des supporters avec ses performances et son état d’esprit irréprochables. C’est moins le cas de Donnarumma, qui a encore beaucoup à prouver et est connu pour avoir une très haute estime de lui-même. De quoi faire comprendre que Leonardo joue très gros avec ce transfert, alors que Mauricio Pochettino n’a probablement pas demandé un gardien de but comme priorité dans son recrutement.