PSG : Donnarumma ou Navas, ça sent le malaise !

Par Claude Dautel

Titulaire contre Clermont, Gianluigi Donnarumma a rendu une copie parfaite. Mauricio Pochettino va désormais choisir qui du gardien italien ou de Keylor Navas sera titulaire en Ligue des champions.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain n’avait pas encore osé faire jouer Gianluigi Donnarumma en Ligue 1, Mauricio Pochettino maintenant sa confiance en Keylor Navas. Mais les qualifications pour le Mondial 2022 en Amérique du Sud ont contraint le portier costaricien a un retour tardif en Europe, comme certain de ses coéquipiers au PSG, Neymar et Messi notamment, et le coach argentin a donc titularisé le champion d’Europe italien face à Clermont. L’occasion pour Donnarumma de prouver qu’il était au top de sa forme, et de recevoir le soutien bruyant et amical des virages du Parc des Princes. Reste que c’est désormais la Ligue des champions qui se profile pour le Paris Saint-Germain, puisque Mbappé et ses coéquipiers joueront mercredi prochain à Bruges. Et pour Mauricio Pochettino, il faut désormais choisir qui sera le numéro 1 en C1.

Donnarumma ou Navas, le PSG hésite encore

Un choix pas évident pour l’entraîneur du PSG, puisque Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sont dignes de tenir ce poste en Ligue des champions, même si le portier costaricien a une expérience que Gigio n’a pas dans cette épreuve. Cependant, lors de l’Euro, l’ancien Milanais a montré qu’il était parmi les meilleurs du monde à son poste même avec une pression énorme. L’heure est donc arrivée pour Pochettino de faire un choix qui va forcément peser dans la balance. Selon L’Equipe, à trois jours du match Bruges-PSG, la tendance est…qu’il n’y a pas de tendance. « Le staff parisien n’a pas encore tranché le choix du numéro 1 pour l’épreuve continentale », explique le quotidien sportif. Interrogé sur ce sujet plutôt délicat, car il en va de l’équilibre de son vestiaire, l’entraîneur parisien a été d’un flou total : « J’ai apprécié la prestation de Gianluigi, les décisions seront prises au fur et à mesure de la saison et des compétitions ». Réponse mercredi à 21h pour ce duel Navas-Donnarumma dont les conséquences pourraient être lourdes.