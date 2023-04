PSG : Donnarumma n'a peur de rien, il vire Navas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Gianluigi Donnarumma souffle le chaud et le froid depuis son arrivée au PSG en provenance de l'AC Milan. Mais l'Italien n'a pas prévu de plier bagages de sitôt.

Le PSG avait saisi l'opportunité de faire venir Gianluigi Donnarumma à l'été 2021 malgré la présence de Keylor Navas. L'Italien et le Costaricien ont partagé le poste la saison passée sous Mauricio Pochettino. Une situation qui a pris fin sous l'ère Christophe Galtier. Keylor Navas a été envoyé en prêt du côté de Nottingham Forest et Donnarumma intronisé comme numéro 1 officiel du PSG. Même si Navas est parti, l'Italien peine néanmoins à faire l'unanimité dans la capitale. Sa fébrilité dans le jeu aérien mais aussi au pied posent question, même s'il reste une référence sur sa ligne de but. Des rumeurs de départs ont commencé à émergé ces derniers mois. Mais Donnarumma, en contrat avec le PSG jusqu'en 2026, n'a pas prévu de partir du club de la capitale, quitte à le rappeler à la concurrence.

Donnarumma, le PSG et rien que le PSG

Lors d'un entretien accordé à BeIN Sports, le champion d'Europe italien n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Mon futur, je le vois clairement au PSG. J'espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club. Ce club qui m'a tant donné et qui m'a toujours fait confiance. J'espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici. Je m'y sens vraiment comme à la maison. La concurrence ne m'inquiète pas. Si tu travailles et que tu fais bien les choses, rien ne peut t'inquiéter », a notamment indiqué Gianluigi Donnarumma, qui n'a absolument pas prévu de quitter Paris dans les prochains mois. Bien au contraire même. De quoi calmer certaines rumeurs à son sujet, alors qu'un retour de Keylor Navas est évoqué la saison prochaine. L'ancien portier du Real Madrid se projetait déjà sur un titre possible avec le PSG en... Ligue des champions.