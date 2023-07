PSG ‍: Donnarumma cambriolé et séquestré à Paris cette nuit

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été victimes d’un cambriolage avec violence et séquestration cette nuit à leur domicile dans le VIIIe arrondissement de Paris. Un évènement forcément traumatisant pour l'Italien et sa famille.

Selon les informations du site Actu 17, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été victimes d’un cambriolage cette nuit à leur domicile dans le VIIIe arrondissement de Paris. Un cambriolage auquel se sont ajoutés de violentes agressions pour le couple alors que les malfaiteurs sont repartis avec un butin estimé à 500.000 euros d’après les premières informations. La nuit a été particulièrement traumatisante pour le gardien du Paris Saint-Germain, lequel a été ligoté et séquestré une partie de la nuit ainsi que sa compagne avant de réussir à se réfugier dans un hôtel de luxe situé tout proche de leur domicile aux alentours de trois heures du matin.

INFO ACTU17. Le gardien de but du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne attaqués et dépouillés à leur domicile à Paris au cours de la nuit, les auteurs en fuitehttps://t.co/UG3AJxzzvo — Actu17 (@Actu17) July 21, 2023

Logiquement traumatisé par l’évènement qui venait de se produire chez eux, le couple a été pris en charge par le personnel de l’hôtel qui a appelé la police afin de signaler l’incident. Les pompiers se sont également rendus sur place dans le but de prendre en charge Gianluigi Donnarumma et sa compagne, lesquels ont été emmenés à l’hôpital pour une série de tests et de soins à la suite de leur agression. L’enquête est désormais dans les mains de la brigade de la répression du banditisme de la police judiciaire de Paris.