Le PSG sans Neymar, les démons de l'été ressurgissent

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Joueur du PSG le plus décisif depuis le début de la saison avec 9 buts et 7 passes décisives en Ligue 1, Neymar va manquer le déplacement à Ajaccio.

Suspendu pour le déplacement à Ajaccio, Neymar va automatiquement manquer au Paris Saint-Germain de Christophe Galtier ce vendredi soir. Et pour cause, les statistiques du Brésilien depuis le début du championnat montrent à quel point l’international brésilien est indispensable au PSG : avec 9 buts et 7 passes décisives en Ligue 1, Neymar est le joueur le plus décisif du championnat. Son absence n’est toutefois pas un drame pour l’état-major du Paris Saint-Germain dans la mesure où Luis Campos et Christophe Galtier étaient dans l’optique de se séparer de Neymar lors du mercato estival. Dans son édition du jour, L’Equipe rappelle ainsi que l’absence du n°10 parisien est l’occasion pour le PSG de voir ce qu’aurait donné son équipe si Antero Henrique avait réussi la mission qui lui avait été confiée, à savoir de trouver un point de chute à Neymar.

Mbappé doit profiter de l'absence de Neymar

« Cette absence va offrir un autre visage du PSG. Peut-être plus proche de celui qu’imaginaient les décideurs cet été, quand la perspective d’un départ de Neymar n’était pas un tabou. Avec, en écho, les discussions tactiques lancées par Mbappé autour de son positionnement. La star des Bleus devrait retrouver une place qu’il préfère ce vendredi soir, derrière Ekitike, aux côtés de Messi » détaille L’Equipe alors que c’est Hugo Ekitike qui devrait être choisi par Christophe Galtier pour compenser l’absence de Neymar. Comme il le réclame depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé va donc bénéficier de la présence d’un véritable avant-centre devant lui. Au buteur du PSG et de l’Equipe de France d’en profiter pour montrer aux dirigeants parisiens que ses revendications ont du sens et qu’il est effectivement plus à l’aise avec un buteur devant lui, comme c’est le cas en Equipe de France avec la présence de Karim Benzema ou d’Olivier Giroud. Face à Ajaccio ce vendredi en Ligue 1, Kylian Mbappé a en tout cas l’occasion de prouver une bonne fois pour toute qu’il est meilleur… sans Neymar.