PSG : Donnarumma attaqué, Keylor Navas réclamé

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG devrait animer le mercato estival comme il se doit. Il se dit que le club de la capitale prépare même une grande lessive.

Luis Campos n'est pas encore certain de continuer l'aventure avec le PSG dans les prochains mois. Mais le conseiller sportif du club de la capitale prépare déjà son mercato estival. Et selon les informations du Parisien, les champions de France sont prêts à faire quelques ventes importantes l'été prochain. Le média indique que le PSG veut avant tout s'appuyer sur une base de 5 joueurs qui va rester au PSG pour bâtir autour de Kylian Mbappé, sans compter les jeunes : Marco Verratti, Nuno Mendes, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Marquinhos. Aussi, Fabian Ruiz, Danilo, Vitinha, Renato Sanches et Nordi Mukiele ne semblent pas menacés pour le moment. Cela voudrait donc dire que Neymar Jr ou encore Leo Messi seraient poussés vers la sortie.

Donnarumma, Paris est inquiet

A Paris, les mercatos passent et les succès se font de plus en plus rares. Cette nouvelle colonne vertébrale envisagée par la direction du PSG a été pas mal perçue par certains supporters. Car les fans du club de la capitale ne sont pas tous des plus motivés concernant certains joueurs évoqués. C'est le cas pour Gianluigi Donnarumma, qui souffle le chaud et le froid depuis son arrivée à Paris. « Donnarumma est le pire gardien sous QSI. Ça ne peut pas continuer avec lui. Un retour de Navas (sans doute le meilleur gardien de l’histoire du club) ou un nouveau gardien. » ; « Depuis qu'il est là, il a jamais sorti un match marquant » ; « Navas n’était pas qu’un gardien, c’est aussi un leader (en tous cas au Real Madrid) et apporte de la sérénité en défense. Sur le 1er but du Bayern, ça ne se serait pas passé pareil si Navas était dans les cages » ; « Areola était catastrophique. Sirigu jamais décisif. Donnaruma sur sa ligne fait partie des meilleurs » ou encore « Donnarumma est un très bon gardien, mais il est dépassé par le football moderne. Aujourd’hui être bon sur sa ligne ne suffit plus, et son jeu au pied est catastrophique », pouvait-on voir comme commentaires sur le réseau social à l'oiseau bleu. Alors que le PSG pensait avoir réglé son problème de gardien pour de nombreuses années en recrutant Donnarumma, le portier italien est encore très loin de mettre tout le monde d'accord. Une nouvelle épine dans le pied d'un PSG dont le projet parait plus bancal que jamais.