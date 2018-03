PSG : Donnarumma arrive au PSG pour 60ME !

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

En quête d'un gardien de but depuis de longs mois, et cela même si Alphonse Aréola a été à la hauteur cette saison, le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé la solution. En effet, ce samedi, le Corriere dello Sport en fait sa Une, Gianluigi Donnarumma, le gardien de but international italien de 19 ans du Milan AC, va signer lors du prochain mercato au PSG. Et pour le remplacer, les dirigeants du club lombard auraient déjà obtenu l'accord de Pepe Reina, qui va lui quitter Naples, libre de tout contrat.

Pour finaliser la signature de Gianluigi Donnarumma, les dirigeants du Paris Saint-Germain seraient prêts à dire oui à l'exigence financière des responsables du Milan AC, à savoir signer un chèque de 60ME en échange de leur prodige. Le gardien de but italien, dont l'agent est un certain Mino Raiola, est lui prêt à venir au PSG, ayant la certitude d'être le numéro 1 dans la hiérarchie. Bien évidemment, tout cela doit se finaliser, mais le Corriere dello Sport affirme que toutes les pièces du puzzle se mettent rapidement en place et devraient aboutir à un accord rapide l'été prochain. D'autant plus qu'en Italie, comme en Angleterre, le mercato estival a été raboté de quelques semaines.