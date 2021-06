PSG : Donnarumma à Paris, l'attente s'explique !

Dans : PSG.

Une semaine après la visite médicale de Gianluigi Donnarumma à Rome, le PSG n’a toujours pas officialisé sa signature.

Le Paris Saint-Germain a déjà bouclé l’arrivée de deux recrues depuis le début du mercato : Georgino Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a passé sa visite médicale à Rome le lundi 21 juin dernier. Les examens se sont parfaitement déroulés. Le protégé de Mino Raiola a signé tous les détails de l’accord. Il ne manque plus que l’officialisation qui n’interviendra qu’au terme de l’Euro de l’Italie, informe Tutto Mercato Web. Le portier de la Nazionale préfère rester concentré à 100% sur la compétition. Son équipe va défier la Belgique en quarts de finale dans un match qui s’annonce passionnant, vendredi 2 juillet à 21h. Son aventure au PSG ne commencera qu’après. Et elle s’annonce mouvementée.

Gianluigi Donnarumma va en effet devoir se faire une place au sein de l’effectif parisien, qui a une totale confiance en son gardien : Keylor Navas. Le PSG lui avait également envoyé un grand signal en le prolongeant en avril dernier jusqu’en 2024. Mais voilà, Leonardo n’a pas pu résister à l’opportunité de marché nommée Gianluigi Donnarumma, 22 ans seulement. Mauricio Pochettino devra faire des choix forts, tout en installant une concurrence saine. L’Equipe révélait que le jeune italien venait pour être le numéro 1. Keylor Navas, quant à lui, est surpris par la décision de son club. Si le Costaricain décide de rester, en résistant aux avances des plus grosses écuries européennes bien conscientes de la situation, la concurrence s'annonce folle entre les deux gardiens.