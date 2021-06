PSG : Keylor Navas a deux géants à ses pieds

Dans : PSG.

Ce week-end, le PSG pourrait officialiser la signature de Gianluigi Donnarumma. Un deal qui contrarie fortement un certain Keylor Navas…

Et pour cause, l’international costaricien sort de deux saisons exceptionnelles au Paris Saint-Germain, où il vient de prolonger jusqu’en juin 2024. En ce sens, Keylor Navas ne comprend pas le recrutement de Gianluigi Donnarumma. Pour les dirigeants parisiens, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi en tête, il était tout simplement impensable de manquer l’opportunité de recruter un gardien du calibre de Donnarumma, alors que ce dernier était libre de tout contrat. Le PSG va maintenant devoir se frotter à l’épineuse gestion des gardiens et il y a de fortes chances que Keylor Navas, vexé, demande à quitter Paris. Un scénario qui tient la route selon Todo Fichajes, qui affirme que le départ du Costaricien ne serait pas une surprise.

D’autant que deux gros clubs européens sont intéressés par le profil de Keylor Navas. Plus totalement convaincu par son international espagnol David De Gea, Manchester United se serait manifesté, au même titre que la Juventus Turin. Pour le coup, la piste de la Vieille Dame tient la corde dans la mesure où les Bianconeri ne diraient pas non à l’arrivée d’un gardien au niveau supérieur à celui de Wojciech Szczęsny. Bien que le nouvel entraîneur turinois Massimiliano Allegri apprécie le gardien polonais, il est clair que Keylor Navas est d’un calibre bien supérieur et que dans cette optique, la Juventus Turin pourrait passer à l’offensive. En ce qui concerne le tarif du Costaricien, le média affirme que le Paris SG pourrait réclamer environ 12 ME. La situation contractuelle de Keylor Navas, qui a encore trois ans de contrat au compteur, explique ce tarif relativement élevé en dépit de l’âge de l’ancien Madrilène. Voilà en tout cas deux dossiers inattendus pour le PSG avec l’arrivée de Donnarumma et le potentiel départ de Navas.