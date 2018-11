PSG : Discrimination chez les jeunes, Olivier Letang se dit choqué

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Les affaires se multiplient pour le Paris Saint-Germain, notamment avec les révélations de Football Leaks de ces derniers jours.

Le club de la capitale est ainsi accusé d’avoir mis en place un système permettant de trier les joueurs selon leurs origines, afin d’en faire un critère de recrutement pour le centre de formation parisien. Les faits se seraient déroulés entre 2013 et le printemps 2018. Selon les documents révélés par Mediapart, Marc Westerloppe aurait avancé ces critères pour refuser l’arrivée d’un joueur, ce qui a fait réagir des personnes au club. Mais le technicien responsable du recrutement à l’extérieur de l’Ile de France n’a pas été sanctionné par ses supérieurs, et notamment Olivier Letang, qui l’avait fait venir, et qui aurait également tenu des propos similaires selon Céline Peltier, la DRH du Paris Saint-Germain pendant 10 ans. Autant dire que l’actuel président du Stade Rennais se retrouve directement mêlé à cette histoire peu reluisante, même s’il a nié en bloc ces accusations en direct de Kiev, pour Ouest-France.

« Les allégations parues dans divers organes de presse aujourd’hui m’ont profondément choqué et blessé. Non seulement ces attaques me touchent personnellement mais également ceux qui me sont proches. Les valeurs qui sont les miennes m’amènent à répondre aux insinuations malveillantes. Dans le cadre de mes responsabilités au PSG, les objectifs fixés concernant le recrutement pour le centre de formation n’ont jamais varié : s’attacher les meilleurs jeunes joueurs dans le but de les faire évoluer à terme avec l’équipe professionnelle. Cela a été ma seule motivation au PSG comme cela a toujours été le cas dans les clubs ou j’ai œuvré. Tous ceux qui ont vécu dans des vestiaires, ce qui est ma vie depuis plus de 30 ans, savent parfaitement que le racisme et la discrimination n’ont pas leur place dans le sport. Durant toute ma carrière, je me suis battu pour ces valeurs essentielles, et je les défendrai toujours », a fait savoir Olivier Letang, qui a notamment récupéré au sein du Stade Rennais un certain Marc Westerloppe à son arrivée…