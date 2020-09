PSG : Diego Costa, l’idée choc de Paris !

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur et d’un milieu défensif, le PSG espère également recruter un attaquant d’ici la fin du mercato, dimanche soir.

On le sait, le Paris Saint-Germain a tenté de retenir Eric-Maxim Choupo-Moting, en proposant un contrat d’une année supplémentaire à l’international camerounais. Finalement, les deux parties n’ont pas trouvé d’accord puisque l’ex-buteur de Stoke City souhaitait resigner pour deux ans au PSG. En plus d’un défenseur et d’un milieu défensif, le Paris SG cherche donc activement à obtenir le renfort d’un attaquant d’ici la fin du mercato, dimanche à minuit. Avec une enveloppe très réduite, la mission est rude pour le directeur sportif brésilien Leonardo. Mais pas impossible…

Diego Costa libéré par l'Atlético, si...

Le dirigeant de 51 ans a des idées. Et selon les informations obtenues par le journal AS, il est notamment très intéressé par le profil de Diego Costa, dont le statut de titulaire n’est plus assuré à l’Atlético de Madrid avec la signature inattendue de Luis Suarez en provenance du FC Barcelone. Sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en juin 2021, l’attaquant espagnol de 31 ans pourrait être libéré par l’Atlético, ce qui rend cette piste extrêmement attractive pour le Paris Saint-Germain. Leonardo n’a cependant pas les clés de ce dossier en main puisque le média fait savoir que l’Atlético de Madrid souhaite impérativement avoir bouclé la signature du successeur de Diego Costa avant de le libérer de son contrat. Comme cela avait été le cas en janvier dernier, le nom d’un certain Edinson Cavani circule toujours. Mais les prétentions salariales de l’Uruguayen, qui réclame une généreuse prime à la signature en plus d’un salaire conséquent, ont tendance à refroidir les ardeurs de l’Atlético…