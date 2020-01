PSG : Didier Roustan annonce la déroute de Paris à Dortmund

Dans : PSG.

C’est un débat qui a tendance à disparaitre ces dernières semaines : le Paris Saint-Germain est parti pour faire la deuxième partie de saison avec ses quatre stars alignées en attaque.

Une hérésie pour Didier Roustan, persuadé que le PSG va se prendre une claque en Ligue des Champions s’il continue sur cette voie. Car les victoires en France sont de simples leurres, et les équipes européennes comme le Borussia Dortmund ne vont pas se comporter et subir comme Saint-Etienne ou Amiens dernièrement. Et dès lors, le milieu de terrain ne sera pas capable de remplir sa fonction dans la récupération, pour rendre les quatre fantastiques inutiles.



« Beaucoup de joueurs ont connu les désillusions du Camp Nou, de Madrid et de Manchester United. Ce sont des joueurs fragiles. Thiago Silva, même si c’est Dortmund, il va reculer de 15 mètres. Alors en plus si tu joues avec les quatre fantastiques… tu vas avoir une équipe coupée en deux. Si tu joues avec ce quatuor, il faut jouer dans les 35 mètres adverses. Tu ne peux qu’être compact et presser. On a l’impression que le PSG ce sont les Harlem Globetrotters. Mais les Harlem Globetrotters, contre une équipe de NBA, ils perdent toujours. Moi, je dis que même si tu gagnes 15-0 contre Saint-Etienne, d’accord c’est super… mais tu n’en sais pas plus sur ton milieu de terrain. Est-ce que deux ça marche ? », a livré le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui le PSG va au devant de grosses désillusions en évoluant de la sorte.