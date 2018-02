PSG : Diarra ou Motta ? Sévérac sait qui jouera contre le Real

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Titulaire face au FC Sochaux en Coupe de France (1-4), Lassana Diarra sera-t-il le milieu défensif aligné par Unai Emery dans une semaine contre le Real Madrid ? Pour l’heure, le doute reste entier. D’autant que Thiago Motta, blessé depuis un mois, a disputé 20 minutes dans le Doubs… Journaliste pour Le Parsien, Dominique Sévérac estime qu’il n’y a pas de débat dans l’esprit du coach parisien : Thiago Motta sera le titulaire du PSG face au Real Madrid, aux côtés de Marco Verratti et d’Adrien Rabiot.

« Diarra n’a pas été mis sous pression contre Sochaux, alors que face au Real, celui qui sera sentinelle va subir une pression de malade. Après, je suis étonné qu’un garçon qui a une semaine et demie d’entraînement soit déjà opérationnel et qu’il fasse un match correct. Il est en avance sur les temps de passage, mais je pense que Thiago Motta sera titulaire à Madrid. A partir du moment où Thiago Motta rejoue au football, je sais qu’il n’y a plus de débat dans l’esprit d’Unai Emery » a lancé le journaliste dans L’Equipe du Soir. Reste désormais à voir si l’international italien sera titulaire face à Toulouse ce week-end. Si ce n’est pas le cas, cela paraîtrait tout de même improbable de le voir débuter face au Real…