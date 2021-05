PSG : Di Meco donne une leçon de mercato à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain ayant été éliminé de la Ligue des Champions contre Manchester City cette semaine, les critiquent fusent autour des dirigeants…

L’échec à l’Etihad Stadium était déjà lourd à digérer. Mais la qualification du Chelsea de Thomas Tuchel et de Thiago Silva, aux dépens du Real Madrid de Zidane, a fini d’enfoncer le clou. Vu qu’il y a quelques mois encore, les héros des Blues étaient toujours sous contrat avec le PSG. De quoi interroger sur la politique de Paris. Vu qu’avec plus de libertés, l’entraîneur allemand fait à Chelsea ce qu’il n’a pas réussi à réaliser en l’espace de deux ans et demi sur le banc francilien… Et pour Eric Di Meco, la faute ne vient pas de l’entraîneur au sein du club de la capitale française, mais plutôt de la direction, qui n'a pas vraiment la bonne politique pour atteindre son rêve en C1.

Les 400 ME sur Neymar et Mbappé, une erreur

« Au PSG, ils doivent se poser des questions. Ils ont eu de grands entraîneurs, comme Ancelotti, Laurent Blanc, Tuchel, Emery… Des coachs qui avaient gagné avant et qui gagnent après. Jamais ils se remettent en cause ? Les dirigeants parisiens feraient mieux de faire une équipe sans trous, au lieu d'empiler les stars… Tuchel, il n’a pas choisi ses joueurs à Chelsea, comme Pochettino à Paris. L’autre problème, c’est au niveau du recrutement. Regardez, sur les deux demi-finales, Ngolo Kanté a été énorme. Plutôt que d’empiler Herrera, Danilo, Rafinha, Paredes, Gueye, Verratti, il fallait faire venir Kanté. La faisabilité de ce transfert n’est pas évidente, mais il faut tenter, au moins ! Mettre 400 millions d’euros sur Neymar et Mbappé, ça a provoqué des trous ailleurs qu’en attaque… », a balancé le consultant de RMC, qui espère que Nasser al-Khelaïfi et Leonardo vont amorcer une véritable révolution au PSG en vue de la saison prochaine.