LdC : Tuchel en finale, Leonardo et Al-Khelaïfi peuvent pleurer

Très loin d’être cité parmi les prétendants à la victoire finale en Ligue des Champions au début de la saison, Chelsea se retrouve en finale après avoir éliminé le Real Madrid.

Et tout cela en ayant changé d’entraineur en début d’année, alors que les Blues piquaient du nez. L’arrivée de Thomas Tuchel, tout juste limogé du PSG, a littéralement transformé la formation londonienne, qui a redressé la barre en championnat, et a enchainé les performances solides en Ligue des Champions, sortant notamment l’Atlético Madrid et Porto sans trembler (3-0 sur les deux matchs à chaque fois). Cette réussite de l’entraineur allemand fait forcément rire jaune du côté du Paris SG, qui l’a laissé partir comme une vieille chaussette en raison d’une première partie de saison chaotique, même si tous les objectifs étaient toujours en passe d’être remplis. Le voir ainsi parvenir en finale de la Ligue des Champions avec un effectif de qualité, mais sans véritable star pour monopoliser l’attention, est pour beaucoup une véritable leçon de football.

Tuchel n'en veut pas au PSG

« Tuchel arrive à Chelsea et il est le patron complet. Au PSG tout le monde se casse le nez sur la gestion des stars et là il te dit qu'il n'a pas besoin de stars pour aller en finale de Ligue des champions », a balancé Daniel Riolo, qui n’est pas le seul à penser sur l’environnement parfois toxique du PSG autour de la gestion des stars, empêche une vraie équipe collective de se mettre en place. En tout cas, son talent est - désormais - reconnu, ce qui fait doucement rire Didier Roustan. « Avec Tuchel en finale et le bon travail qu’il réalise à Chelsea ,je sens qu’il va y avoir des retournements de vestes de haut niveau. Le gars était quand même considéré par certains comme un coach limite un peu demeuré.. mais ça va passer crème comme toujours… », a pesté le consultant de la Chaine L’Equipe, laissant le dernier mot à l’entraineur de Chelsea, qui a fait dans la sobriété et n’a pas voulu remettre sa fin d’aventure avec le PSG sur le tapis.

« Je n’ai rien à prouver par rapport au PSG, c’est juste un cadeau de travailler chaque jour dans le foot pour moi, d’avoir des gars qui ont confiance en moi et me donnent la possibilité d’être entraineur d’équipes comme Paris ou Chelsea », a lancé Thomas Tuchel, qui finalement, ne doit pas regretter d’avoir rejoint les Blues cet hiver.