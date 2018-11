PSG : Di Meco a une énorme crainte pour Paris en Ligue des Champions

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Avec quatre points seulement à l’issue des trois premiers matchs, la situation est très inconfortable pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ainsi, le déplacement à Naples est capital pour les hommes de Thomas Tuchel. Car en cas de défaite, la qualification pour les 8es de finale de la compétition serait alors très compromise. Un scénario qu’Éric Di Meco, qui a remporté la compétition avec l’Olympique de Marseille, redoute…

« Quand on est le PSG, ce n’est pas mission impossible à Naples. On savait que ce Groupe C serait serré. Franchement, je savais que Liverpool allait être au niveau. J’avais un doute sur le Napoli. Je n’en ai plus depuis le 2-2 à l’aller qui est bien payé pour le PSG. Quand on regarde le début de la compétition, le match aller, et ce que les Parisiens font en championnat quand les matchs sont plus durs, on se dit danger. On peut se retrouver avec une Ligue des Champions sans le PSG à partir des huitièmes de finale » a lâché le consultant de RMC Sport. Deux semaines après le match nul arraché au Parc des Princes, Paris devra assurément montrer un autre visage à San Paolo, mardi.