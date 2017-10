PSG : Di Maria proche d’un accord avec le Milan AC ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Annoncé comme titulaire ce vendredi soir face à Nice en raison de la suspension de Neymar, Angel Di Maria sait bien qu’il n’a plus sa place dans le 11 de départ quand toutes les stars sont sur le pont.

Un constat qui finit par peser sur l’Argentin, persuadé que son avenir ne se situe plus à Paris. Vexé de ne pas avoir été autorisé à quitter la capitale française pour Barcelone cet été en raison d’une offre espagnole jugée comme trop faible, l’ancien de Manchester United et du Real Madrid espère désormais avoir le feu vert pour changer d’air cet été. Les clubs du championnat chinois lui font les yeux doux, mais cette perspective ne l’intéresse pas. Dommage pour Paris, qui aurait pu récupérer une belle somme d’argent.

En revanche, les représentants de Di Maria sont tournés vers l’Italie. La Juventus le courtise, mais selon Le Parisien, le Milan AC discute actuellement contrat avec ses agents, et un accord serait proche. Les discussions avancent et bien évidemment, si le Milan AC ne lutte pas pour le titre et peine à revenir en Ligue des Champions, l’ambition des nouveaux propriétaires, ainsi que le salaire et le statut qui vont avec, pourraient bien convaincre Di Maria de rejoindre la Lombardie cet hiver. Si le PSG y trouve son compte également.